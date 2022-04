Plus de 7000 visiteurs aux Médiévales : « On a failli l’annuler »

Et bien qu’il n’est pas dans la volonté d’agrandir le festival med’condrusien, l’offre de spectacles a été revue à la hausse, pour le plus grand bonheur des spectateurs. De la Grand’Place d’Ouffet au parvis de l’église Saint-Médard, en passant par les pelouses situées à l’arrière de la tour de justice, l’espace public clôturé pour l’occasion fourmille de visiteurs, souvent costumés, qui vont et qui viennent au fil de la programmation… et des pintes qui se vident. Sur la place, les effluves de bois brûlé s’entremêlent aux odeurs de bonne mangeaille.

Un spectacle enflammé

Là, plusieurs troupes reconstituent un village d’autrefois et ses us et coutumes. On a même pu prendre part, dimanche, à une messe donnée en la chapelle par monseigneur l’évêque Christian Masquelier. Un authentique prêtre passionné de l’âge moyen.

Et partout, on a pu prendre part à une session de "shopping" sur le marché de brics et de brocs, apprécier les sons des musiciens et troubadours qui ont ambiancé le festival mais encore s’amuser des farces du fou. Et en soirée, l’ambiance était à la fête, avec un spectacle enflammé de la Cie Voltigo et un bal le samedi; le jugement dimanche, au bûcher, de Thodule di li Spèhe dit Garou, après son arrestation un peu plus tôt sur la place.

Pas moins de 200 bénévoles

« On est satisfaits de comment le retour de notre festival se passe. Entendre les rires des enfants et voir cette ambiance conviviale fait vraiment plaisir… D’autant plus qu’il fait très beau ce dimanche», confie le coordinateur de l’événement. La météo, un soulagement pour les 15 membres constituant le noyau dur du comité organisateur du festival biennal. «Quand on a vu le temps qu’il faisait durant la semaine, on n’en menait pas large. Mais finalement ça va.» Et si ce festival a pu avoir lieu, c’est aussi grâce aux 200 bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour mettre en place l’événement. «Tous des bénévoles venus d’Ouffet.»

Et alors que le festival s’approchait tout doucement de sa fin, dimanche, le président du comité exprimait sa satisfaction. «On a eu un peu plus de 7 000 visiteurs sur ces deux jours. C’est quelque chose de magnifique et d’inespéré. On est très heureux», dit-il, précisant que tout le monde ressortira ravi de cette 20eédition. «Le public est ravis, les troupes et exposants enchantés et prêts à revenir dans deux ans.»

Quoi de prévu pour la prochaine édition?

«On ne compte pas agrandir davantage l’événement car on veut qu’il reste familial et à des prix accessibles. On va par contre chercher à améliorer la circulation dans le village durant l’événement, le point gris de cette édition. À la fois pour le confort des riverains et des visiteurs.»

REACTIONS

Dimitri Bastin (Liège) Festivalier : «Une belle ambiance mais la visibilité des spectacles pas top»

«C’est un événement vraiment sympa. L’ambiance est bon enfant, il y a diverses atmosphères musicales par-ci par-là, il fait beau… J’aime beaucoup le village reconstitué sur la place. Maintenant, je regrette quand même une chose : c’est le manque de visibilité des spectacles. Dès qu’il y a un peu de monde, on ne voit plus rien sur la plupart des sites. C’est pas top. L’organisation devrait trouver une solution pour permettre au plus grand nombre d’apprécier le travail des artistes.»

Dominique Triska (Huy) Compagnie «Felag Ofardig Duca»: «Passionnée par le Moyen Âge et la culture scandinave»

«Je fais du med’depuis 2005. J’ai toujours été passionnée par l’époque moyenâgeuse et la culture scandinave en particulier. C’est pourquoi notre groupe est principalement axé sur les vikings. À l’époque, quand on a commencé, il n’y avait que deux compagnies vikings. Maintenant, elles fleurissent. La série télévisée Les Vikings n’y est probablement pas pour rien. Nous avons pu faire quelques festivals durant la pandémie. L’an dernier, on en a fait trois dont un au château de Moha, dans le cadre des fêtes de la Neuvaine.»