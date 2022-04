Parents et instituteurs ont rafraîchi la cour de récréation de l’école ICO de Grand-Axhe

Vie et couleurs ont retrouvé leur place dans la cour de récréation de l’école libre Immaculée Conception de Grand-Axhe, à Waremme. C’est que l’équipe professorale de l’établissement scolaire et des parents se sont attelés au rafraîchissement de cette dernière et à l’ajout de nouveaux éléments. La semaine prochaine, les enfants seront heureux de redécouvrir leur école. "On fait ce travail tous les 3 ans environ , explique Emmanuelle Daneau, dit Madame Manu, institutrice de 1reprimaire. Mais avec le Covid, tout a été décalé. Ici, on a la chance d’avoir bénéficié du financement de sponsors. On est une école libre et ce n’est pas toujours facile financièrement. Surtout qu’on a été privés des fêtes d’école durant la crise sanitaire."