Manon Lepomme décomplexée

Le regard bien rond et pétillant, la dégaine décomplexée, elle assure un show avec une simplicité de bon aloi qui la soustrait de toute équivoque.

C’est clair, elle assume son rôle d’amuseur public autant que sa féminité exacerbée à prendre au premier et second degré. Car, loin de se formaliser pour la cause, la jeune femme de 33 ans s’appuie, ici, sur une réalité et un quotidien dans lesquels chacun –et surtout chacune – pourrait se reconnaître. N’en déplaisent à Serges, Paulette, Guy, Lindsay et les autres pris dans les filets d’une Manon Lepomme plus audacieuse que jamais.

Susceptibles s’abstenir?

Cela dépend du degré d’ouverture d’esprit qu’on s’accorde et de la capacité de chacun à rire de soi. Pour la jeune femme, c’est déjà chose faite avec, pour déballer sa façon de penser, une prose élémentaire qui sent le vécu. Celle-ci enrobée d’une audace à faire trembler les plus coincés de l’assemblée.

Pas de finesse d’esprit ici ni de subtilité de la langue mais bien un humour cru, puisé dans l’épaisseur de cette humanité à laquelle nous sommes tous confronté. Et en bonus, un retour dans le passé où la jeune femme détaille quelques-unes des scènes de vie ancrées dans ses origines italiennes.

Spectacle autobiographique? Peut-être bien, un peu, avec, en fin liseré, ce temps qui passe et qui jamais ne se rattrape… à moins de le rembobiner dans ses souvenirs. Il y a donc à voir ici un questionnement sur l’identité et le sens de la vie qui donne à l’ensemble de ce stand-up une tendresse particulière que Manon Lepomme, petite fille, nous rappelle. Avec un sentiment d’accomplissement dont peut se régaler l’artiste qui a su croire en son rêve.