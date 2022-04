Le plein d’activités pour les aînés

L’activité "Tricotons ensemble", tout d’abord, se déroule en ce moment un jeudi sur deux (les prochaines sessions se tiendront les 21/04, 05/05, 19/05, 02/06, 16/06 de 14h à 16h30). "Ce n’est pas un cours. Chacun vient avec sa laine, ses aiguilles et sa bonne humeur" , indique Mariette. On boit une tasse de café tous ensemble et on se partage des idées tricot. C’était une demande de personnes qui avaient besoin d’en revoir d’autres après la pandémie. Lorsqu’on a fait du porte-à-porte pour déposer le cadeau de fin d’année dans la commune, les gens nous disaient: “On ne referait pas un petit quelque chose?”" C’est aujourd’hui chose faite.

Retour des fleurs

Des ateliers floraux ont également débuté un vendredi par mois (les prochains auront lieu les 15/04, 20/05, 17/06) avec les Fleurs de Mamine. Les séances sont données par Rosine Detaille. Qui dit retour du printemps dit aussi retour des fleurs. C’est donc le moment idéal pour vous inscrire. Exception cependant en avril, l’activité se tiendra à la salle aux oies.

Les mardis 19/04 et 03/05 de 14h à 16h30, des ateliers bien-être prendront vie. Des ateliers de scrapbooking ont été annoncés mais n’ont pour l’instant pas récolté l’engouement des habitants.

Le jeudi 15 avril aura enfin lieu le premier repas-rencontre se déroulant durant les vacances scolaires. Auparavant, l’espace emprunté était réservé aux enfants. Rendez-vous donc entre midi et 15h munis de 12€ à la maison communale.

Les anciennes activités continuent également

L’activité "Passeurs de mémoire" se tiendra les 24/05 et 28/06 de 14h à 17h. Celle-ci fut initiée il y a quelques années déjà par le conseil des aînés. Le site internet "Wikihuy" est le point de départ de l’atelier et rassemble les informations relatives à l’histoire de la commune, endroit par endroit. "On fait deux sortes de réunions: le grand groupe, dans lequel on explique les dernières choses qu’on a mises sur le site et une réunion en petit groupe où on élabore le plan de campagne. Par exemple, au vieux cimetière d’Ouffet, plus de 500 tombes ont été répertoriées. On a mis deux ans pour réaliser ce travail" , raconte Pol Gillet, en charge de l’activité. Depuis septembre 2017, le site comptabilise près de 148000 visites.

Pour participer aux réunions, comptez 5€ pour la plupart et 10€ pour l’activité florale et les cours de chant. Les jeux extérieurs (pétanque, Molky, quilles) et les jeux de société (échecs, scrabble, carte) sont quant à eux gratuits. Par ailleurs, les joueurs d’échecs sont appelés à se manifester auprès de Marcel Defrère car cette activité est amenée à se développer.

D’ici le mois de septembre, les danses de salon commenceront à la salle d’Ellemelle probablement les mardis. L’occasion idéale pour faire se rencontrer femmes et hommes et ainsi décloisonner les occupations. Avis aux aînés célibataires…

Pour toutes réservations, vous pouvez contacter Mariette Henry au 0479/789378.