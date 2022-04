C’était portes ouvertes chez Phytesia

Pascal Lambil, biologiste responsable de la société, raconte sa création: "Suite à des recherches à l’Université de Liège, nous avons développé des techniques en laboratoire pour multiplier des orchidées des régions froides, celles qu’on trouve à l’état sauvage en Belgique, au Canada, en Russie, dans l’Himalaya.. Elles sont différentes des orchidées tropicales proposées dans les jardineries traditionnelles, qui doivent rester à l’intérieur des maisons. Nos spécimens peuvent être cultivés en jardin en Europe, puisqu’ils résistent au gel. Avec une autre située aux Pays-Bas, nous sommes la seule entreprise au monde à produire ce type d’orchidées."

Temps et patience

Le succès de l’entreprise a nécessité un travail de longue haleine. Car cultiver l’orchidée nécessite de la patience et du temps. "Il y a un délai de 4 à 5 ans entre le moment de la mise en production et la vente , raconte le biologiste. Les variétés les plus précoces fleurissent au mois d’avril, d’autres plus tard aux mois de juin, juillet et août. Les plantes sont vivaces et se multiplient facilement. Le mois d’avril est idéal pour planter les orchidées et profiter des floraisons à la fin du printemps. L’activité principale de Phytesia est la vente aux professionnels. De nombreux particuliers souhaitent avoir nos produits. Nous avons donc développé un site de vente par internet."

La pépinière est ouverte les mercredis et vendredis après-midi de 13h30 à 17h et certains week-ends (rue Campagne de Bêche 1, à Tinlot). Infos au 085/215647 ou sur le www.phytesia-orchids.com.