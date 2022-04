À 75 ans, Jean-Pierre De Buysers’est jeté en eau froide pour la publicité de Spa

"J’ai commencé la natation en eau froide au début des années 2000. L’idée a germé toute seule. Je nageais dans des piscines extérieures et puis il commençait à faire froid mais j’ai continué et je me suis rendu compte que ce n’était pas si désagréable que ça, sourit-il. J’ai continué de nager jusqu’à ce qu’il y ait de la glace en me disant “Chiche que ça marche!”. J’ai toujours été sportif. J’ai toujours eu le goût pour les sports d’aventure. Quand j’étais petit, j’ai toujours été passionné par les trous et j’ai appris à grimper. Je me suis tourné vers l’alpinisme et la spéléologie que je pratique encore aujourd’hui."

Le septuagénaire, membre du club de nage le Cool Huy, n’a donc rien à envier aux aventuriers de Koh-Lanta. Ce n’est ni la gloire, ni la tendance, ni les podiums qui le motivent mais bien de dépassement de soi. "C’est un plaisir de pousser le corps à ses limites et de sentir qu’on domine des situations extrêmes et rébarbatives. Il ne faut pas aller trop loin dans la démarche mais le corps a une mécanique qu’on peut gérer et maîtriser, analyse Jean-Pierre De Buyser. C’est aussi un sport qui demande une grande force mentale et on apprend toujours. Chaque entraînement, chaque défi est différent." Un illuminé? Non. Qu’on se le dise, le nageur en eau froide est tout à fait sain d’esprit. Le regard vif, le rire facile, la voix posée, son caractère assumé, son humilité, Jean-Pierre De Buyser fait avant tout les choses pour lui. Loin de la télévision, des émissions et des écrans, il veut surtout rester actif, "parce qu’il y a tellement plus à faire dans la vie que de rester chez soi" .

Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Tant qu’il y aura une colline à gravir, un fleuve à traverser ou un trou à explorer, il sera au rendez-vous. Le secret de la réussite? "Je n’en sais rien, rigole l’Assessois. Il faut avant tout prendre du plaisir dans le sport qu’on pratique pour continuer de se sentir vivant. Je n’ai pas envie de faire autre chose. J’ai besoin de profiter de la vie tant que je peux le faire tout en restant modéré."

Une publicité pour les eaux de Spa

Celui qui adore repousser ses limites en veut davantage encore. En février, il participait au casting et au tournage d’une publicité pour les eaux de Spa. Une nouvelle aventure à laquelle il ne s’attendait pas du tout. "C’est Marc Henneau, le secrétaire du club, qui m’a téléphoné un vendredi pour me demander si je venais à la sélection des candidats. Il fallait juste une personne de plus de 55 ans. Je me suis alors dit qu’il y aurait certainement bien d’autres candidats, se rappelle Jean-Pierre De Buyser en souriant. Marc a alors insisté pour que je me présente et c’est ce que j’ai fait. J’ai été surpris d’être retenu."

Le voilà ainsi embarqué au lac de Rixensart pour le tournage. Son rôle? Courir sur un ponton et sauter dans l’eau froide en faisant une bombe. Les genoux pliés contre la poitrine, pour faire le plus gros plouf possible "comme quand on était gamin" . Un exercice beaucoup moins simple qu’il n’y paraît. "Le problème c’est qu’on descend très bas quand on plonge de cette façon. Il fallait donc une profondeur qui avoisine les 3mètres. Mais dans le lac, il n’y avait qu’1,50 mètres. Je me suis donc rendu compte que je m’étais embarqué dans une situation où j’allais systématiquement me cogner au fond. Heureusement, il s’agissait de vase donc on m’avait assuré que je ne me ferais pas mal. Et effectivement tout s’est bien passé. C’était une très belle expérience et j’ai appris beaucoup de choses. Le monde de la publicité m’était tout à fait inconnu et c’est très impressionnant à voir. Je me dis pourquoi pas retenter l’expérience à l’occasion."

L’ancien scout aura de quoi en faire sourire certains et donner envie à plus d’un de tenter de nouvelles expériences. Puisque l’âge n’est pas un frein, puisqu’il n’y a pas de limite, puisqu’il n’y a que la volonté qui compte. La preuve. Papy fait désormais de la résistance mais aussi de la nage, de la spéléo, se donne sur le petit écran et bien plus encore…