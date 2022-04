Sept délicieux jardins musicaux à découvrir

Aurélie et Tom étaient en Norvège pour une tournée de trois mois lorsqu’est tombé le confinement. "Après trois jours, il a fallu rentrer. On s’est demandé ce qu’on allait faire. On a travaillé dans le jardin et creusé un étang." Le couple a aussi beaucoup composé et le thème du jardin est né: "“Seven Gardens”, les sept jardins, avec chacun un style avec nos influences diverses. Thomas plutôt le jazz, moi le classique et ensemble on a fait du trad". Ce travail de composition, Aurélie le compare un peu aux travaux de jardinage. Semer, composter, repiquer, récolter… un travail de longue haleine pour un projet autour de sept jardins, sept atmosphères. "Il y a un jardin érotique, oriental, tropical, le jardin des libertés, des poètes." Et le chiffre sept revient dans diverses tonalités. "On a vraiment flippé sur le chiffre sept. On y a mis sept langues différentes comme le français, allemand, anglais, italien, wallon, anversois et latin." Avec un poème érotique d’Ovide! Et une liste de sept poètes pour illustrer chaque thème: Rilke, Van Ostaiyen, Claus, Aragon, Ovide, Prévert (traduit en wallon!) et un texte de Tom et Aurélie. L’humour est bien sûr au rendez-vous avec "Li Boukete". "Une recette philosophique que Tom chante en wallon! Il doit être le seul flamand à chanter en wallon!"