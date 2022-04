Sensibiliser au tri des déchets, quartier par quartier

Le topo? Les habitants sont avertis par un courrier et le service prévention fait du porte-à-porte afin de donner les informations relatives à l’action. Les habitants peuvent ainsi faire appel à ses animateurs afin de recevoir conseils et réponses à leurs questions sur le tri. "Ça permet d’avoir un peu moins de dépôts de déchets clandestins" , note l’échevin hutois. Pourquoi confier cela au service prévention? "Le service travaille en contact du terrain, sur huit quartiers. C’est plus simple pour les habitants de ces quartiers de contacter l’animateur de quartier car ils se connaissent."

Quartiers ciblés après constat

Les rues et quartiers hutois ciblés le sont après que des dépôts sauvages de déchets y aient été constatés. Là et aux alentours, notamment lors du grand nettoyage BeWapp. "Via aussi ce que Huy-Quartier voit. On organise les tournées en fonction des relevés de terrain."