Sandrine confectionne des vêtements bio et cousus main, pour les enfants

C’est lorsqu’elle attend son premier enfant, en 2018, que Sandrine se pose des questions quant à son impact sur l’environnement. Notamment au niveau des vêtements que va porter sa future fille. "Je cherchais une alternative aux grandes marques. Mais je ne trouvais pas grand-chose d’intéressant. D’autant que quand on regarde les étiquettes, on ne sait pas vraiment d’où ça vient. Et lorsqu’on creuse un peu, on se rend compte que les vêtements sont fabriqués par des enfants ou des femmes sous-payés et qu’en plus, ils contiennent des matières toxiques."

Des tissus labellisés

Passionnée par la couture depuis longtemps, la Héronnaise décide donc de créer elle-même des vêtements pour son futur bébé. "Mais je n’étais pas totalement satisfaite car finalement, je faisais ça avec des tissus classiques et je n’étais pas vraiment en accord avec cela." Elle finit par découvrir les tissus labellisés GOTS. " Le label garantit que dès le départ, les produits utilisés ne sont pas nocifs ni pour l’environnement, ni pour la santé. Ce sont des fibres issues de l’agriculture biologique. Le filage, le tissage, la teinture et la confection se font également avec des produits conformes en matière de toxicité et biodégradabilité. Et enfin, il y a un volet social qui assure un respect des conditions de travail des personnes."

Aujourd’hui, elle n’utilise donc que ce genre de tissus pour confectionner les vêtements de sa marque. Mais le label a, pour autant, un coût. "C’est environ deux fois plus cher qu’un tissu traditionnel, souligne Sandrine. C’est sûr que cela en fait des vêtements plus haut de gamme."

Mais depuis le lancement de Patatine, la demande est là. Et c’est dans son atelier aménagé chez elle qu’elle confectionne les vêtements à la commande. "Je ne produits qu’à la demande. Je n’ai pas de stock qui dort pour ne pas consommer inutilement. C’est vraiment de la slow fashion."

Une fois la commande passée, il faudra environ quatre semaines (maximum) pour la recevoir. Coté prix, comptez 10€ pour un chouchou, 45€ pour un tee-shirt ou encore 85€ pour une couverture. Les produits peuvent également être personnalisés et brodés.

www.patatine.eu