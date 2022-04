Crisnée, ses chèvres, ses insectes et bientôt ses poules

Et là, le collège communal part sur une nouvelle idée, un nouveau projet qu’il vient de lancer. Lequel? Une basse-cour à destination des enfants. "On a la plaine de jeux, le minigolf et un endroit de convivialité qui a été pris d’assaut il y a quinze jours alors qu’il faisait beau" , explique le bourgmestre, Philippe Goffin. Le souhait du collège est de rappeler aux enfants leur terroir par l’installation d’une basse-cour peuplée de poules et de lapins. "Il y a eu une époque où on avait des lapins et des poules chez nous.Ce n’est plus le cas. Il faut que les enfants se réapproprient leur terroir." C’est là une belle occasion de les sensibiliser, leur faire découvrir la nature. "On va installer les lapins et les poules près de la plaine de jeux et du minigolf, dans notre verger sec, là où on a des arbres à fruits secs." Les animaux seront protégés des prédateurs.