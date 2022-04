Cinq jeunes privés de liberté puis relaxés

Des menaces lancées dans un débit de boisson, la destruction d’un abri de la SNCB à la gare, la dégradation des rétroviseurs de trois véhicules ainsi qu’un vol dans un appartement. Tous ces faits ont eu lieu le mercredi 23 mars dans le centre d’Amay. Après le travail des différents services de la zone de police Meuse-Hesbaye, aujourd’hui, les auteurs sont connus. "Il s’agit de cinq jeunes gens, annonce Pierre Minette, le directeur des opérations à la zone de police Meuse-Hesbaye. Trois Amaytois, une Amaytoise et une Hutoise. Tous ont une vingtaine d’années. Le plus jeune est né en 2003 et le plus âgé en 1997." Le butin du vol dans l’appartement a été retrouvé et restitué. " Avant-hier, jeudi, les cinq jeunes ont été privés de liberté. Ensuite, après être passés devant le magistrat, il les a relaxés."