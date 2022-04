Il y a quelques années déjà, la Ville de Huy, qui veut miser sur son développement touristique à l’avenir, lançait le concours Chrono Challenge. Le principe? Il est simple. Ce Challenge permettra aux sportifs amateurs de la petite reine de grimper le Mur de Huy, comme les pros, et de partager leur chrono, ainsi que leurs conseils et leur ressenti. Une page Facebook a été créée.

« What’s your chrono ? »

Cette année, le Mur de Huy réitère son concours. Pour tout qui est passionné de vélo, tout qui aime relever les défis un peu fous. Depuis le début des vacances de Pâques et jusqu’à septembre, tout cycliste peut ainsi grimper le Mur. « Les cyclistes n’ont qu’à prendre leur temps au pied du Mur puis à leur arrivée , explique-t-on à l’office du tourisme, à l’initiative de ce challenge. À hauteur de l’église, à la Sarte, il y a un panneau “What’s your chrono?”. Ils peuvent se photographier devant. Ils donnent leur nom et le temps nécessaire pour faire la grimpette…. Enfin… c’est très “hard” comme grimpette. » Les cyclistes n’ont plus, ensuite, qu’à publier leur photo et leur chrono sur la page Facebook « Huy le Mur Chrono ». Fin septembre, on tirera au sort et le plus chanceux remportera un cadeau « made in Huy ».

"Ça fait déjà quelques années qu’on propose cette initiative , rappelle l’Office du tourisme. Une année, on avait même eu deux anciens cyclistes, Christophe Brandt et Mario Aerts, qui avaient même participé." Chaque année, l’Office du tourisme l’affirme: ils sont nombreux, les amateurs de grimpette, à tester le chrono sur le Mur de Huy. Mais "peu de gens s’inscrivent sur la page Facebook. Peut-être que ceux qui sont sur leur lancée ne s’arrêtent pas une fois au sommet du Mur…"

L’initiative, en tout cas, est sympa. Il ne reste plus qu’à grimper sur son vélo et tester…