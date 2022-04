Quand des artistes décorent les tables de la sandwicherie du Caribouff

Il faut regarder le patron prendre son temps avec sa clientèle. Par les temps qui courent, c’est assez rare. Une clientèle fidèle. Les Claude, Georgette, Zézette se sentent comme chez eux au Caribouff.

Le patron du Caribouff a bourlingué et a travaillé dans plusieurs domaines. Il y a quelques jours, Serge Nokin, artiste hutois, dégustait une boisson quand il expliquait qu’il cherchait une feuille pour dessiner. Le patron lui rétorquait "dessine sur la table". L’artiste hutois ne se faisait pas prier, et le résultat s’avérait étonnant. Tellement étonnant que le patron du Caribouff avait l’idée de confier trois autres tables à des artistes hutois.

Ainsi, le second à donner une seconde raison de vivre à une table de café est Jonathan Dabeye… Celui que les Hutois connaissent mieux sous le pseudo Scraboutcha, poste ses photos sur les réseaux sociaux depuis 2019.

Restent les deux autres tables destinées aux Mestchersky, Anastasio et Boris. Si le premier n’a toujours pas débuté son travail, le second a réussi une merveille. L’ancien chef de gare de Barse – enfin, l’ancien propriétaire de la gare désaffectée – a peint un voyage dont on se demande si on peut en sortir. Boris est un geôlier qui nous enferme dans sa peinture, qui fait peur et qui rassure, qui fait de nous un nomade et un sédentaire, qui nous ramène au départ de notre existence et au retour définitif de notre néant.

Un parcours chaotique, simple, plein de bon sens à l’image de l’artiste. Avec sa longue barbe et sa canne en bois, ses vêtements tachetés de peinture, Mestschersky a la tronche d’un prince, pas étonnant sa mère était une princesse russe.

On ne s’étonne dès lors pas que la table de Boris Mestschersky soit un brouillamini, un méli-mélo sur laquelle le verre qu’on va déguster se décline selon plusieurs modes: humanisme, délicatesse, élégance.