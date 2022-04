Une vingtaine de spectacles sont programmés tout au long du week-end à Ouffet. Les visiteurs pourront notamment applaudirMoniktrud et Maritérégonde, de la compagnie des Tombés de la lune, qui se produiront pour la première fois en Belgique.

"Nous sommes un duo de comédiens qui vient de la région du Mans, précise Jérôme Côme, et nous proposons ce spectacle de rue depuis 2018. Il a été créé pour la Fête des remparts de Dinan. Nous avons adapté notre création Monique et Marie-Thérèse qui mettait en scène deux personnages dans un salon de coiffure pour nous plonger dans le monde des Mérovingiens. Ça tombe bien: à cette époque, la France et la Belgique étaient plus ou moins ensemble (rire). L’idée, c’est de proposer un quiz humoristique au public divisé entre les Francs de gauche et les Francs de droite. C’est un spectacle décalé et burlesque au cours duquel on vous invite à revoir vos classiques, du vase de Soissons au baptême de Clovis, en passant par les conflits entre Frédégonde et Brunehilde."

Autres comédiens venus de l’Hexagone, et plus exactement du Finistère: les Catapultés. "Nous sommes trois comédiens qui allons à la rencontre de la population pour la libérer du tyran qui l’opprime, précise Sand Galan. Nous sommes accompagnés d’une voiturette de golf, complètement désossée, qui est notre couteau suisse." Ce spectacle créé, dans l’esprit de Kaamelott et des Monty Python, promet des fous rires.

Dans le programme, on retiendra aussi le spectacle équestre par la Compagnie du Gobelet et Voltigo ou encore la démonstration de fauconnerie. Sans oublier le traditionnel jugement du Loup Garou devant la tour de justice par les comédiens de la Royale Sainte-Cécile et le grand feu du dimanche soir.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront aussi déambuler parmi le marché artisanal. "Sa longueur a quasiment doublé par rapport à la dernière édition, note Émilie Servais, membre du comité organisateur. Nous aurons près de 200 mètres d’échoppes."

Entrées: adulte 13 € pour les 2jours, 8 € pour un jour; enfant de 6à 12 ans: 5 €; enfant de moins de 6 ans: gratuit. Programme complet sur www.ouffetmedieval.be.