Le Panier de Letti sur Huy, pour les intolérants au lactose et au gluten

Il y a quelques mois, elle a voulu changer de vie professionnelle.Aidée par Alpi, cette structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi, elle a choisi de lancer sa propre épicerie. Pour pouvoir répondre aux personnes qui, comme elle, souffrent d’intolérance au lactose et au gluten. "Je venais du secrétariat, j’avais envie de contact avec les gens aussi" , explique-t-elle aujourd’hui. Elle voulait également proposer en un seul et même lieu plusieurs types de produits. Autant de la charcuterie que des biscuits. "Quand on souffre d’intolérance, il faut faire attention à beaucoup d’aliments, aux produits travaillés, sauf les produits bruts en fait." Sans se rendre compte qu’il y a aussi des alternatives végétales qui conviennent tout à fait. Lætitia a voulu aussi prouver qu’on peut bien manger même lorsqu’on n’a pas d’autre choix que d’éviter les produits avec gluten ou lactose.

Pourquoi à Huy ?

Depuis quelques jours, la jeune femme a ouvert son épicerie à Huy, dans un espace commercial de la rue Pont des Chaînes. Pourquoi à Huy? « Je suis Couthinoise mais je suis Hutoise de cœur. Et je travaille à Huy depuis 22 ans.C’était donc une évidence d’y ouvrir mon épicerie, même si ce n’était pas évident de trouver une cellule vide à un prix convenable, et pas trop éloignée de la Grand-Place. » Le Panier de Letti s’adresse aux intolérants mais aussi à tout qui veut découvrir d’autres produits. Charcuterie, fromage, pain, pâtisserie, biscuits salés et sucrés, jus de fruits mais aussi pâtisseries et macarons ou encore pain sans gluten: le Panier de Letti est la petite épicerie où on trouve de tout. Et les produits privilégiés par Lætitia Martin sont fabriqués par des producteurs locaux. « Je travaille avec des gens du coin. » Comme une pâtisserie de Hannut qui est spécialisée dans les produits sans lactose ni gluten, un boulanger de St-Georges qui fait du pain sans gluten. Elle vend aussi des produits de grossistes italiens, d’une charcuterie liégeoise ou encore Les Chips de Lucien, de Mettet. « Les produits que je propose sont bio à 80% » , ajoute-t-elle. Et puis, et parce que cela ne peut que fonctionner sur Huy, elle propose également des sandwiches avec charcuterie italienne.

Le Panier de Letti est ouvert du mardi au samedi.