Yves Dusart est le plus ancien chirurgien duCHRH. Et là, il vaccine au centre de vaccination de Huy. « J’ai été envoyé à Huy par l’université de Liège en 1976 , se souvient le chirurgien. Je suis en effet le premier urologue à Huy. Je connaissais très peu la ville. Je suis originaire d’Engis et je reste Engissois dans l’âme. À Engis, on est tourné vers Seraing et Liège. J’ai d’ailleurs accompli mes humanités au collège Saint-Martin à Seraing. » À Huy, l’urologue va opérer deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, durant 38 ans. Et durant toutes ces années, chaque veille d’opérer, Yves Dusart va répéter ses techniques chirurgicales. « Jusqu’au 28 septembre 2014 pour être précis , souligne Yves Dusart. C’était la veille de mes 70 ans. Ce fut ma dernière opération, une dame de Bordeaux qui avait un cancer de la vessie. Oui, j’ai gardé une bonne main assez tard, il faut dire que je n’ai jamais fumé, ni bu, ce qui fait trembler. J’ai eu aussi la chance de ne jamais connaître la hantise du chirurgien: le mort sur table. »

Et depuis huit ans, celui qui a fait partie du Conseil de l’ordre durant trois décennies, ne s’ennuie pas: "J’ai gardé une clientèle durant quelques années, j’ai suivi des cours à l’université, j’apprécie maintenant une bonne bouteille de vin, je regarde le football." Un sport que le chirurgien a pratiqué tout un temps avec un certain succès.

« J’aime rendre service »

Ensuite, il y a ce job au centre de vaccination que le docteur semble oublier. « C’est tellement banal , sourit Yves Dusart. J’aime rendre service. Mon père était déjà ainsi, lui qui était trésorier de Saint-Vincent de Paul à Engis. » Celui qui habite Solières est un personnage d’une humilité incomparable, doté d’une sensibilité exacerbée que sa bougonnerie, rarement feinte, pimente quelquefois, mais toujours avec un arrière-goût inné de bonté et de bienveillance.

Yves Dusart est un brave homme.Ce qu’il fait de l’argent qu’il touche pour ses prestations au centre de vaccination de Huy?Il achète des sacs de couchage et des médicaments pour les migrants de Calais ou les SDF hutois. Mais chut, même s’il pratique l’art de montrer le mauvais côté de son caractère, Yves Dusart est un vrai modeste, inconditionnellement charitable et philanthrope.