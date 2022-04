Depuis deux ans, la Belgique vit en mode Covid. Aujourd’hui, 80% de la population belge a reçu au moins une dose du vaccin.Et là, depuis quelques semaines, la vie a quasi repris son cours normal. Avec la cinquième vague du coronavirus derrière nous, bon nombre de centres de vaccination ont fermé leurs portes. Vendredi dernier, le 1er avril, il ne restait plus que neuf centres de vaccination ouverts enWallonie.Dont trois en province de Liège: au hall sportif de Pepinster, à l’ancien magasin Decathon en Feronstrée à Liège, ainsi qu’au centre de vaccination de Huy, installé au centre Nobel depuis octobre dernier déjà.

Fermeture probable fin juin

Le centre de vaccination hutois n’attire plus la toute grosse foule comme il y a encore quelques semaines. Il a d’ailleurs réduit son horaire pour ne plus ouvrir que le vendredi et le samedi. Le vendredi de 10h à 18h et le samedi de 8h à 16h. « Et on vient de nous confirmer que le centre de vaccination hutois serait ouvert jusqu’au 30 juin , explique le Dr Patrick Quinet, un de ses responsables. Mais d’ici là, les horaires vont peut-être être modulés en fonction du taux de vaccination. »

La fermeture est aussi probablement prévue fin juin, sauf s’il y a naturellement une recrudescence de la contamination d’ici là. Sans vouloir inquiéter la population, le médecin note cependant qu’en septembre, il est fort probable que le centre de vaccination rouvre à nouveau ses portes pour une nouvelle dose qui serait proposée aux personnes à risques.

Désormais, les médecins et infirmiers accueillent une centaine de personnes par jour de vaccination. Sans pouvoir cependant préciser avec exactitude quelle dose ces personnes viennent encore chercher. "Des premières doses, il y en a encore très peu , note cependant le Dr Quinet. On a beaucoup de quatrième dose pour les personnes immunodéprimées. On administre aussi la troisième dose à des personnes qui ont eu le covid." Et de préciser qu’après avoir eu la maladie, il est préférable d’attendre quatorze jours avant de se faire vacciner.

Et les enfants? « On en a encore très peu. Les adolescents, eux, peuvent venir faire leur troisième dose.Et sans invitation. »