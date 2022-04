Chicanes heurtées par des camions à Villers-le-Bouillet: le bourgmestre réagit, 63PV dressés

Il y a quelques jours, la Commune de Villers-le-Bouillet installait à nouveau des chicanes dans le quartier du Roua. La circulation des véhicules, surtout celle des camions venant ou allant aux carrières d’ailleurs, empoisonne la vie des riverains. La première fois, les chicanes, qui avaient pour unique objectif de faire ralentir la circulation, n’avaient pas fait long feu. Et rebelote il y a quelques jours avec les nouvelles chicanes. Elles étaient à peine installées que des transporteurs les percutaient (voir notre article sur L’Avenir ). « Les ouvriers étaient encore présents quand ça s’est produit » , expliquait après coup le bourgmestre, François Wautelet, qui y voyait de la provocation, d’autant plus que c’était clairement volontaire. Sauf que le bourgmestre n’a pas voulu laisser cet acte sans suite. Il a entendu réagir sans délai car « ce manque de respect ne pouvait être toléré » , a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux. La réponse ne s’est pas fait attendre. Ce vendredi en matinée, la police était là, prompte à réagir. Et elle a réagi: elle a contrôlé la vitesse de 244 véhicules. Et 63 procès-verbaux ont été dressés. Est-ce que cela freinera, à l’avenir, les ardeurs des transporteurs dans le quartier duRoua? À voir…