La Commune va rentrer un énième dossier à la Région pour son futur hall des sports

C’est que plusieurs clubs de sport veulent se créer dans la commune hesbignonne. "Mais on doit dire non faute de place. Et tous les centres sportifs alentours sont complets. Pour le moment, les clubs de sport existant à Faimes se réunissent à la salle La Forge et dans les écoles. Mais tout cela est bien trop petit."

Un projet de hall à 3,5 millions

Le mayeur estime également que la Région wallonne devrait réaliser un cadastre des Communes qui ont déjà reçu des subsides pour les infrastructures sportives. "Pour ne pas subventionner toujours les mêmes dans le cadre des appels à projets."

Le projet que la Commune va proposer à la Région est estimé à 3,5millions d’euros. Si Faimes est retenue dans l’appel à projets, son projet pourra être subventionné à hauteur de 70%.

Le deuxième nouveau terrain de foot prêt pour septembre

Ce projet est dans les cartons depuis quelques années déjà : la création de deux nouveaux terrains au club de football L’Étoile de Faimes, qui ne compte pas moins de 300 membres. Un projet financé sur fonds propres. «On a racheté deux parcelles à côté des terrains existants. L’un en 2019 (NDLR : de 3 385 m2pour 50 000 €), l’autre en 2018 (NDLR : de 1 394 m2pour 75 000 €), informe l’échevin des Sports, Jean-Marc Delchambre. L’un des deux terrains est déjà terminé mais pour l’autre, on procède actuellement au nivellement du sol (NDLR : nivellement budgétisé à 3 250 €). On sèmera ensuite la pelouse.» Le temps que les graminées soient suffisamment fortes pour être foulées, le terrain devrait être prêt pour le mois de septembre.

C’est en prévision que la Commune de Faimes avait décidé de racheter ces parcelles pour en faire de nouveaux terrains. « Entre-temps, le besoin s’est présenté puisqu’on a assisté à une augmentation des jeunes inscrits dans le club. Ce qui est très positif.Et pour leur permettre de s’entraîner en tout temps, on a donc décidé d’augmenter la surface d’entraînement. »

Une fois les terrains terminés, la Commune fera une demande de subside à la Région wallonne pour financer l’achat et l’installation de l’éclairage des nouveaux terrains. Mais aussi pour le remplacement de « l’éclairage vieillissant » des terrains existants. « L’éclairage permettra également d’étendre les périodes d’entraînement durant les périodes hivernales pour nos jeunes et nos équipes premières puisqu’ils pourront jouer une fois la nuit tombée. Avec tout ça, on va gagner 50% de praticabilité des terrains en plus. »

À noter que les deux conteneurs utilisés par les scouts ont été provisoirement déplacés d’un côté à l’autre des terrains, « à cause du profil du sol. On achètera deux nouveaux conteneurs pour augmenter la capacité d’accueil des scouts quand on aura trouvé l’endroit idéal pour les placer définitivement. »