Une société et des politiques schizophrènes dans le soutien aux réfugiés

Communes, citoyens… Ils sont particulièrement nombreux à proposer leur aide aux Ukrainiens. Et c’est une très bonne chose. Mais on ne peut pas ne pas se demander où toutes ces "bonnes âmes" étaient avant la guerre en Ukraine. C’est que des enfants, des femmes et des hommes qui fuient les bombes, il en arrive depuis de nombreuses années dans nos régions, en Hesbaye et ailleurs. Peut-être n’ont-ils pas la bonne couleur?