Les nageurs en eau froide nettoient la Meuse

C’est une habitude qu’ils ont prise il y a quelques années déjà. Les nageurs en eau froide participent à l’opération Wallonie plus propre. Année après année, ils n’hésitent pas à sortir les sacs-poubelle et les gants pour nettoyer les bords de Meuse de tous les détritus qui les jonchent. « Pendant deux ans de confinement, l’opération wallonne a été chahutée et même annulée , explique Marc Hennau, du club. La dernière fois qu’on l’a faite, l’opération était programmée en septembre. On s’est rendu compte que ce n’était pas une période propice car dans les zones qu’on a fréquentées, il y a beaucoup de végétation sauvage. » Alors? Les nageurs du club de nage en eau froide ont pris le parti de lancer leur propre opération en privilégiant le printemps. Et c’était ce dernier samedi avec une grosse opération de nettoyage à Bas-Oha et sur l’île des Béguines.