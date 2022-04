Les Douze Heures de Huy annulées, encore reportées

En 2010, le RACB a décidé de faire revivre les Douze Heures de Huy dans une version aussi proche que possible de celle de l’époque. Ainsi, des équipages en solitaire mais également en duo retrouvaient les routes du Condroz et de la Hesbaye le temps d’une journée. En 2017, le rallye se voyait une nouvelle fois annulé car la convention n’avait pas été renouvelée avec le détenteur des droits sur le nom, et ce jusqu’en… 2022.

C’est en effet une deuxième renaissance qui devait avoir lieu ce week-end, mais qui devra encore attendre une année supplémentaire. Le nouvel organisateur, l’ASBL Trajectoire, spécialisée en événements automobiles, se justifie: " La situation géopolitique et économique actuelle s’oppose à l’organisation d’un événement festif et populaire tel que nous l’avions imaginé pour les Douze heures de Huy. "