L’école des jeunes de football est sauvée

Des profils « super » intéressants

Michel Legros pousse un ouf de soulagement et ne cache pas sa satisfaction. " Lors de l’assemblée générale, habituellement assez désertée, on était 15 cette fois. Du jamais vu. Nous avons accueilli des profils super intéressants, dans l’administratif, le financier, la logistique; des personnes très motivées. » Ceux qui ont décidé de venir renforcer l’équipe ne sont pas des inconnus: des anciens, parmi les fondateurs, (notamment Sofia Pinto, Mika Jourdan, Yves Theys), des parents de joueurs, des proches de l’équipe. « Il était important de répartir la charge de travail plus équitablement, entre plus de personnes. C’était ce qui faisait défaut. », explique le président.

Vendredi 31mars, lors du souper des 10 ans, Michel Legros était donc heureux d’annoncer la bonne nouvelle. « Ce fut une soirée sous le signe de l’optimisme, de la fête, avec tout de même 190 repas, symbole d’un nouveau dynamisme. On est regonflés à bloc. » Première étape: recruter de nouveaux joueurs ce qui passera par de la communication: écoles, flyers… « Il faut aussi préparer la saison prochaine et affiner le projet sportif, en s’appuyant sur cette P4 créée afin que les jeunes qui sortent puissent avoir une continuité, ne pas les obliger à se tourner vers un autre club de la région. » Et le 17 avril, le RRC Jeunes de Hamoir sera aux manettes du tournoi de sixte organisé par le nouveau comité des jeunes de Comblain-la-Tour. « Nous allons les soutenir et tenir la buvette », conclut Michel Legros.