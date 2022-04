La savonnerie ampsinoise de Valérie décroche le label Slow cosmétique

Et depuis, ça sent le romarin, la lavande ou encore le citron chez elle. Car quand la trentenaire, ingénieure de formation et prof de maths, n’est pas devant ses élèves, elle manipule ses savons. Des savons solides, pour le corps mais aussi pour les cheveux, qui sont 100% naturels et bio. Qu’ils soient à base d’huile végétale ou de beurre de karité, avec du café, de l’argile verte ou encore des fleurs de calendula, ses savons sont surgras grâce à la saponification à froid.

Et là, la savonnerie "Le retour du savon", d’Ampsin, vient d’être labellisée Slow cosmétique. "C’est un peu comme le Gault & Millau mais pour des produits cosmétiques , explique l’Amaytoise . Il faut avoir une cosmétique raisonnée." Utiliser des produits plus sains et meilleurs pour la planète . "Il y a des critères à suivre pour recevoir le label. Ils regardent à la composition des produits cosmétiques, ils doivent être sans conservateur." Mais pas seulement. Car ce label examine les formules, les process de fabrication, le sourcing des ingrédients, les emballages mais aussi le marketing autour des produits ou encore le rapport qualité-prix. Le label Slow cosmétique est remis aux producteurs de cosmétiques qui valorisent leur terroir, les ingrédients naturels. Qui préserve les savoir-faire ancestraux, qui innovent en fabriquant des cosmétiques naturels. "C’est moi qui en ai fait la demande. Ce qui est intéressant, c’est qu’on n’a pas besoin d’avoir 100% des critères. Il faut satisfaire à un certain nombre d’entre eux et on est labellisé avec une, deux ou trois étoiles." Avoir le label a même poussé l’Amaytoise à modifier sa fabrication car "il y avait des choses qui n’étaient pas très cohérentes dans ma façon de les voir. Mais c’est un label qui a du sens" et qui prouve aussi la qualité de ses savons.

MAIS ENCORE

En boutique ou sur le site internet

La savonnerie d’Ampsin n’a pas de boutique où acheter des savons. «On a un site internet où les gens peuvent voir nos produits, explique Valérie Leroy. 95 % de notre chiffre d’affaires se fait dans une vingtaine de magasins.» La savonnerie vend aussi aux particuliers mais «c’est assez anecdotique. On vend sur rendez-vous à l’atelier et en ligne.»

Le Covid est passé par là…

Quelle production? Tout dépend de la demande. Et le Covid a justement ralenti quelque peu les demandes des clients. «Les magasins bio feraient -30 % par rapport à l’année précédente. Même chose pour les magasins en vrac. Tout le monde s’en plaint un peu.» Et aussi alors qu’au début, les savonneries n’étaient pas nombreuses, leur nombre a explosé aujourd’hui…

Le site internet : www.leretourdusavon.com