Engis | Un cambriolage au Spar de Hermalle-sous-Huy ce matin

Ce jeudi matin, le magasin Spar, de Hermalle-sous-Huy, a à nouveau été la cible de voleurs. Et là, ce sont deux individus, masqués, qui ont fait irruption dans le magasin tenu par Benoit et son épouse. Les deux invidivus ont pris un livreur en otage... Le livreur s’est en effet présenté très tôt en matinée alors que le magasin était encore fermé. Mais alors qu’il sortait de sa camionnette, les deux voleurs l’ont braqué et lui ont ordonné de sonner à la porte du magasin. Ce que le livreur a naturellement fait. Et lorsque le gérant lui a ouvert la porte, il n’a pas vu que derrière le livreur se cachait les deux hommes. Qui se sont précipités sur lui, arme au poing. Le gérant n’a eu d’autre choix que de s’exécuter et vider ses causses qui contenaient 5000e. Les deux hommes se sont enfuis avec quelques paquets de cigarettes.

La zone de police Meuse-Hesbaye est rapidement intervenue et aurait mis la main sur les deux individus.