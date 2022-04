Vos dons pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens

La Commune de Donceel invite qui le veut à faire un don pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Produits pour bébés (lait, lingettes, langes…), denrées non périssables (pâtes, riz, conserves…), produits d’hygiène (dentifrice, savon, shampoing…) mais aussi couvertures, sacs de couchage, médicaments… « On n’accepte pas les vêtements car ceux-ci peuvent déjà être apportés à la Croix-Rouge », informe néanmoins le bourgmestre, Philippe Mordant, qui précise que les dons seront régulièrement acheminés vers l’Ukraine via le centre de collecte de Waremme. « On peut amener les dons à l’administration mais je propose aussi, à titre privé, de collecter des dons via ma pharmacie (NDLR : rue Caquin, 41). C’est plus simple pour certaines personnes car on est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h. »