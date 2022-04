Un «escape game» extérieur au château de Moha

Pour cette nouvelle animation, baptisée "Castle Game" et conçue avec Keywi Escape Game, les joueurs vont se retrouver plongés en 1830 et vont devoir retrouver"un mot perdu des temps anciens", précise Fanny Dominique pour l’ASBL. Pour ce faire, ils devront résoudre des énigmes pour désactiver des mécanismes et ainsi libérer des indices"mais il y aura aussi un défi à relever, une part d’aventureavec des tests d’armes", du tir de flèches en fait.

Concrètement, le Castle Game s’adresse à des groupes de 3 à 8personnes, à partir de 14ans (10ans si l’enfant est accompagné). Le challenge dure environ 1h30 et coûte 110€ par groupe. Il sera à découvrir en avant-première la deuxième semaine des vacances de Pâques puis sera proposé ensuite à des dates ponctuelles par l’ASBL pendant toute la saison touristique, et peut-être même accessible sur demande.

De la grimpe, des fous et des contes

Le lancement de cet escape game extérieur marque en tout cas"une reprise correcte et normale"des activités au château de Moha. Dans les prochaines semaines, il y aura aussi l’événement "Grimpe au château", le samedi23avril. Une journée organisée en partenariat avec le Club Alpin et l’ASBL "Vive le sport" au cours de laquelle seront proposées des initiations à l’escalade (sur la face nord du château), un death ride, une via cordata et un pont de singe."Il y aura aussi les Fêtes de la neuvaine, la Fête des Fous et les balades contées, en septembre", se réjouit-on du côté du château mohatois.

Infos sur www.chateaumoha.be