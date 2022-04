Réfugiés ukrainiens: «On fait venir des personnes sans y être préparés»

«Sammy Mahdi fait de la propagande»

L’humanitaire lincentois bien connu dans l’arrondissement, Diego Dumont, lui, ne mâche pas ses mots. "D’une part, je pourrais être content car le soutien qu’on réclame depuis quatre ans arrive… Mais d’autre part, on est face à un secrétaire d’État à l’asile et à la migration (NDLR: Sammy Mahdi) qui fait de la propagande. Là, il fait clairement campagne en surfant sur la vague. C’est infernal. Depuis 20ans, la Belgique est dans une politique de rejet. En 15jours, on a changé de paradigme et la Belgique prône l’accueil, bien qu’à demi-mesure. Car ce n’est que de la communication parce que sur le terrain, l’aide ne suit pas, on ne donne pas les moyens aux gens pour offrir un accueil digne. C’est un gros bordel avec des directives aléatoires qui changent tout le temps" , dénonce le Lincentois qui héberge lui-même un Ukrainien. Il précise d’ailleurs qu’on demande aux Communes d’entreprendre les démarches alors que c’est là la compétence du Fédéral.

«Les hébergeurs pas informés sur ce qu’est l’hébergement citoyen»

Face à ce flux migratoire nouveau, des familles qui n’avaient encore jamais hébergé de réfugiés se sont aujourd’hui manifestées. "Elles découvrent pour la première fois l’hébergement citoyen , dit Sophie Godefroid. Mais la plupart ne se rendent pas toujours compte de ce que ça représente. C’est pourquoi il faut bien communiquer auprès des familles. Héberger à long terme, notamment des étrangers qui n’ont pas toujours la même culture, ce n’est pas une mince affaire. Des Ukrainiens arrivent parfois par des canaux qui n’informent pas les hébergeurs sur la manière de procéder. On a d’ailleurs déjà eu des échos comme quoi des Ukrainiens ont été mis à la porte par des familles parce que ça ne se passait pas bien… Pour moi, c’est au fédéral et aux Communes d’informer la population."

Et c’est ce que certaines Communes, comme Hannut, tentent de faire. Diego Dumont avait été invité par la Ville de Hannut à faire part de son expérience à des candidats hébergeurs. "Je les ai mis en garde et leur ai expliqué que ce n’est pas quelque chose d’évident que d’héberger des réfugiés."

Maintenant, est-ce que les hébergeurs d’Ukrainiens hébergeront demain d’autres "patrides" en fuite? "Je ne le sais pas. Est-ce qu’il fallait ça pour conscientiser les gens? On le verra tôt ou tard. En tout cas, notre État nous prouve aujourd’hui que des outils, nécessaires pour pouvoir accueillir les réfugiés d’où qu’ils viennent, existent en Belgique. Bien que jusqu’à maintenant, on les utilise pour les uns, pas pour les autres." Mais peut-être que demain, tout le monde pourra trouver en la Belgique une terre d’asile, sans distinction. Peut-être…