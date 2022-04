Le service technique nettoie la commune

Les mains précieuses du service technique de Donceel procèdent en ce moment, et depuis quelques jours déjà, au nettoyage du territoire communal."On a voulu profiter des beaux jours d’il y a quelques jours pour faire un brin de nettoyage", explique le bourgmestre, Philippe Mordant. Plaques diverses, panneaux de signalisation, poteaux, bacs à fleurs, pavés et autre mobilier urbain… "On essaie de rafraîchir tout ça car au fil du temps, la poussière s’installe. Cette semaine, on va aussi nettoyer les cours de récréation des écoles."