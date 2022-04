Le retour du Rallye gourmand du Lions Club

Cinq étapes, cinq plats

Le principe du Rallye gourmand est immuable depuis sa 1re édition. Découvrir en différentes étapes les talents de traiteurs et restaurateurs locaux ou régionaux et (re)partir à la découverte du patrimoine villageois, souvent privé. Cette année, de l’école de Verlaine à l’école de Verlaine, 10 km à pied (15 km à vélo et 20 km en voiture sur des itinéraires différenciés) via le Blériot Club et Seraing-le-Château pour 5découvertes culinaires qui raviront (et raviveront) les papilles des gourmets en mal de sensations. Pour la bonne cause et soutenir les œuvres sociales du Service Club.

Gourmandise pratique

12e Rallye gourmand le dimanche 1er mai, au départ de l’école de Verlaine (Vinâve des Stréats). Menu en 5 services par les Ateliers gourmands, traiteur Bernard Bayard, traiteur Fabian Loforte, traiteur Yvon, Laurent Appeltans et Glacier John John. Un questionnaire-rallye sera remis par famille pour le concours-rallye. Participation : adultes 45 € (apéro compris, boissons non comprises); enfants 8 € (lunch-paquet). Réservation effective dès réception du virement sur le compte BE37 1030 1690 3128 du Lions Club avec mention du nom, numéro de téléphone et nombre adultes/enfants. Clôture des réservations : 24 avril ou après 600 personnes.

Info. 0496.17.94.88; rallye-gourmand@hotmail.com et www.lcverlaine.be