"Qui va payer, et dans quelles proportions?", a demandé le conseiller de l’opposition Christian Giet, lors de la dernière séance du conseil communal, en soulignant forcément l’explosion actuelle des coûts de chauffage et d’électricité.

Pour rappel, le futur chantier, qui pourrait commencer à l’automne, est un projet commun à Clavier et Ouffet. Même si, dans les faits, la facture finale de la construction de l’ouvrage, qui pourrait avoisiner les 7millions€, sera essentiellement supportée par la Commune de Clavier (environ 2 millions€), Ouffet n’injectant que 50000 €. Le reste, on le sait, proviendra de subsides plus aisément obtenus grâce précisément au montage de ce dossier bicommunal.

"Nous devons encore nous accorder sur la clé de répartition des factures énergétiques",a répondu l’échevin des Infrastructures sportives, Damien Wathelet.

"Il est logique que nous participions aux frais,reconnaît la bourgmestre d’Ouffet, Caroline Cassart.Mais ce n’est pas parce que 30%des créneaux horaires seront réservés aux Ouffetois que nous payerons 30%des factures énergétiques. C’est moins simple que ça, car il faut rappeler que la gestion quotidienne du hall ne nous reviendra pas."

À Ouffet, on aimerait aussi que les pourparlers permettent de fixer un plafond. But? Ne pas être victime d’une mauvaise surprise en cas d’envolée des prix.