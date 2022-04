Gourmandise pratique

12e Rallye gourmand le dimanche 1er mai, au départ de l’école de Verlaine (Vinâve des Stréats). Menu en 5 services par les Ateliers gourmands, traiteur Bernard Bayard, traiteur Fabian Loforte, traiteur Yvon, Laurent Appeltans et Glacier John John. Un questionnaire-rallye sera remis par famille pour le concours-rallye. Participation : adultes 45 € (apéro compris, boissons non comprises); enfants 8 € (lunch-paquet). Réservation effective dès réception du virement sur le compte BE37 1030 1690 3128 du Lions Club avec mention du nom, numéro de téléphone et nombre adultes/enfants. Clôture des réservations : 24 avril ou après 600 personnes.