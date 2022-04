Budget doublé pour la voirie à Soheit

Le projet d’extension du parc d’activité économique de Soheit-Tinlot a lui aussi été discuté. En cause, l’augmentation phénoménale des coûts liés à la voirie, majoritairement utilisée par le groupe Bpost. Le 10 août, une convention passée avec la Commune annonçait une participation communale de 42 000 €. Aujourd’hui, la somme s’élève à un peu plus de 80 000 €. « Le traitement des terres excavées provoque un surcoût et il y a eu une sous-estimation des frais d’égouttage », explique la bourgmestre Christine Guyot.