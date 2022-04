Waremme | Pris pour la onzième fois alors qu’il tente de voler auColruyt

Interpellé, l’homme a immédiatement reconnu la tentative de vol. Il a ensuite expliqué qu’il n’avait plus de travail et qu’il volait pour se nourrir ainsi que sa fille. Le souci, c’est que depuis le début de l’année, le voleur a été surpris une dizaine de fois, volant à chaque tentative pour plus de 300€. Il a donc été privé de liberté et déféré, mardi au parquet de Liège. J-M.C.