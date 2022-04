Retisser des liens sociaux avant tout

La Braderie de printemps était l’occasion de dévoiler le nouveau Service d’insertion sociale (SIS) démarré cette année. Et depuis début mars, les ateliers thématiques du SIS ont démarré. Ils étaient présentés par Maëlys Debroux, travailleuse sociale au CPAS de Wanze, et Martin Dachet, chargé de mission du projet Up’Citoyen du GAL. En effet, c’est dans le cadre de la fiche Up’citoyen qu’est né le projet d’un service d’insertion.

Les ateliers du SIS abordent pour l’instant trois thématiques: le bien-être, l’expression artistique – en collaboration avec le Grain d’art – et l’écocitoyenneté. " Dans le cadre de l’expression artistique, les participants se sont lancés dans la réalisation d’un livre sur la thématique de l’identité,explique Maëlys Debroux.Pour le bien-être, nous avons travaillé notamment la médiation ou la chromathérapie."L’écocitoyenneté est du domaine de Martin Dachet par l’apprentissage de gestes au quotidien, la fabrication de produits au naturel…

Lætitia a décidé de participer à tous les ateliers et s’en trouve épanouie."J’avais des soucis de santé et je m’isolais. Les ateliers m’ont fait sortir de cet isolement social. On apprend aussi à créer des choses comme les produits ménagers et cosmétiques naturels. Et je me suis fait des amies."Marguerite, Anne-Marie et la jeune Manon partageaient le même avis."Nous sortons de notre isolement qui s’est encore accentué avec le Covid."

Sortir de l’isolement est un des objectifs majeurs des ateliers d’insertion comme l’expliquent le président du CPAS wanzois Xavier Mercier et la directrice générale Christelle Gatelier. " Il faut que les personnes retissent des liens sociaux, retrouvent un rythme de vie avant de reprendre le chemin du travail." Il se félicite aussi de la collaboration avec les trois autres CPAS."Nous pouvons mettre en commun encore plus de moyens d’action et nous avons la chance d’avoir une équipe de terrain de qualité et de conviction."