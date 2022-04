En janvier dernier, l’absence de connexion internet dans le hameau de Saint-Fontaine, à Clavier, faisait l’objet d’un débat au Parlement wallon entre le député hutois Rodrigue Demeuse et le ministre du Numérique Willy Borsus. Qui, à l’époque, laissait entrevoir plusieurs pistes de solution pour sortir les habitants de cette zone blanche du désert numérique dans lequel ils sont plongés. Il y a quinze jours, le député écolo remettait le sujet sur la table… pour faire le point et voir les avancées. Ses questions: le hameau est-il repris comme zone test sélectionnée dans le cadre du marché d’un million d’euros qui porte sur la couverture des zones blanches en Wallonie, lancé par l’Agence du Numérique? Le Plan de relance de la Wallonie prévoit, dans le cadre de la fiche 125 Connectivité des projets, visant à couvrir des zones blanches. Saint-Fontaine est-il repris?

Autant de questions auxquelles le ministre wallon a répondu. Ainsi, le marché de la "Connectivité avancée-Digital Wallonia" n’est pas encore clôturé."Je ne suis pas en mesure de dire si Saint-Fontaine en sera bénéficiaire", note Willy Borsus. L’annonce des résultats est prévue pour la fin avril. Et le Plan de relance de la Wallonie? "Le village de Saint-Fontaine pourrait être concerné par l’action Last Mile de la fiche 131, relative à la connectivité du territoire", explique-t-il. Tout en ajoutant cependant qu’il n’a pas attendu la mise en œuvre de ces différentes actions… pour agir. Le hameau de Saint-Fontaine a ainsi fait l’objet d’une analyse technique et d’une recherche de solution en collaboration avec les opérateurs de télécommunication."C’est dans le cadre de ce travail qu’une piste a pu être identifiée au niveau de Proximus. Cette solution pourrait permettre d’améliorer sensiblement la situation des habitants de Saint-Fontaine"et ce, indépendamment des autres pistes de travail.

Selon Rodrigue Demeuse, une armoire optique pourrait être placée afin de fournir l’internet à haut débit à Saint-Fontaine. Ce qui nécessite cependant des travaux… et des négociations avec la Commune de Clavier qui sont actuellement en cours.