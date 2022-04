Le centre culturel, la Galipette et le garage communal en travaux dès septembre

Le gouvernement wallon a fait de la rénovation à long terme des bâtiments publics une de ses priorités. La centrale d’achats publics RenoWatt réalise des audits et études en vue de conclure des marchés de services et de travaux pour la rénovation des bâtiments publics. RenoWatt sélectionne des bâtiments jugés dignes d’intérêt à la rénovation et lance les procédures de marchés publics avant d’accompagner les Villes et les Communes dans la mise en œuvre des projets. L’action s’inscrit dans l’objectif de la Région wallonne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030. Une action qu’elle mène avec la Banque européenne d’investissement.