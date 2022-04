Il y a 66 ans, dix Hongrois trouvaient refuge, fuyant l’invasion russe

Il est des événements qui en rappellent d’autres et viennent ainsi confirmer que l’Histoire se répète. Malheureusement, ajoutera-t-on dans le cas présent si l’on rebondit sur l’actualité poussant des millions d’Ukrainiens à quitter leur pays pris pour cible par la Russie. Ainsi les Waremmiens Philippe Destinez et René Maquoi se souviennent-ils de l’arrivée de dix jeunes hongrois, il y a 66 ans, alors que les chars soviétiques déboulaient dans Budapest."Un mouvement intellectuel s’était fait jour en Hongrie, en 1956 et le pouvoir communiste en place avait fait appel à l’URSS,évoque ainsi PhilippeDestinez, passionné par l’histoire locale.De nombreux intellectuels hongrois s‘étaient retrouvés dans des camps en Autriche. Dix d’entre eux, qui n’avaient pas atteint leur majorité, furent dirigés vers la Belgique et plus particulièrement à Waremme."