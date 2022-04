Huy | Les dons récoltés au CHRH prennent la route vers l’Ukraine

C’est une initiative qui a été prise à la demande du personnel, par souci de solidarité, commente Jean-François Ronveaux, directeur général de l’hôpital hutois.Nous avons donc publié une annonce informant la région qu’un centre de collecte s’ouvrait ici. Nous avons ensuite été mis en relation avec Igor Swystowycz qui a organisé le transport desdons.L’importantpour nous, c’est de savoir où va la marchandise envoyée. Enfonctionnant ainsi, on lesaitparfaitement."

C’est la société de transport Frisaye, dont les locaux se trouvent à Herstal, qui est en charge de la logistique. Igor Swystowycz, ancien restaurateur désormais responsable de l’acheminement jusqu’à Herstal, explique: " Au départ, nous faisions le transport dans des camionnettes, mais cela coûtait vraiment trop cher. Nous avons donc trouvé cette solution-ci.Ce sont des camions affrétés qui viennent de Pologne. Afin qu’ils ne repartent pas vides, on les remplit de matériel à destination de l’Ukraine. Cela permet à tout le monde de faire des économies vu le prix des carburants. Comme les camions européens ne peuvent pas entrer sur le territoire ukrainien, ils vont jusqu’à la frontière polonaise et font ensuite un transfert de marchandise, dos à dos, avec un autre camion. Notre boulot s’arrête là."

Sur place, le matériel sera réparti en fonction des besoins. L’acheminement est possible grâce aux trains qui fonctionnent de nuit. Ici, une partie des dons ira dans un hôpital pour blessés de guerre, dans la région de Lviv. Ce qui ne sera pas utile à l’hôpital sera redistribué. " Peut-être à Kiev ou même dans le Dombass.Les Ukrainiens en charge de ça savent mieux ou cela sera nécessaire.".

Plusieurs tonnes de dons récoltés

L’élan de solidarité de la région hutoise est remarquable. Dans le camion pour le centre de Herstal hier matin, ce sont environ six tonnes de matériel qui y sont transportées. " On peut y trouver, entre autres, du matériel médical, des couvertures, des brancards, des béquilles, des manteaux, mais aussi des puzzles et des livres de coloriages, le tout chargé par une dizaine de bénévoles, majoritairement d’origine ukrainienne mais résidant en Belgique depuis 20ans."

Hier, 48 m³ étaient disponibles dans le camion. Ce chiffre s’ajoute à une quantité déjà très imposante stockée pour l’instant dans les locaux de la société Frisaye. " Environ trois semi-remorques sont déjà pleins et prêts à partir,indique le chauffeur du camion.Cela représente environ 78 m³ par camion de dons à destination de l’Ukraine, on s’approche des 200tonnes au total."

Une fois tous chargés, les semi-remorques prendront la route vers la frontière polonaise où ils devraient arriver dans la journée de vendredi. Samedi, les dons seront à Lviv.