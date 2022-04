Wanze | Virginie Di Notte, blessée par les propos de son bourgmestre, saisit le comité de vigilance du PS

Nouvel épisode: Virginie Di Notte revient sur les propos de son bourgmestre qui rappelait que ça a déjà coincé une première fois lorsque la conseillère communale PS, alors encore cheffe de groupe, avait participé à une marche contre le Covid Safe Ticket, organisée par un extrémiste de droite."Je ne peux pas laisser passer de tels propos sans me défendre", réagit Virginie Di Notte qui affirme envisager une action pour propos diffamatoires et calomnie tout en soulignant que son propos, qui visait le non-respect du règlement électoral (qui prévoit que le poste d’échevin, est désigné au nombre de voix et donc, qu’il aurait dû lui revenir),"n’a rien à voir avec cette marche qui date d’octobre 2021". Elle s’en est d’ailleurs expliquée devant le Comité des élus le 18 octobre 2021. Réunion à la fin de laquelle les élus ont considéré (et Virginie Di Notte affirme avoir un PV le prouvant) qu’elle ne savait pas qui était l’organisateur de cette marche."Ce PV concluait qu’on continuait de travailler ensemble"alors qu’elle acceptait de démissionner de son poste de cheffe de groupe.

Des propos qui l’ont blessée

Ce week-end, après réflexion, Virginie Di Notte a décidé de saisir le comité de vigilance du PS de la fédération de Huy-Waremme. Mais pas seule puisqu’Alain Bolly, ancien président du PS de Wanze et directeur de la campagne électorale de 2018, se joint à elle. La raison? Le non-respect du règlement électoral"qui n’a jamais été remis en cause et le non-respect du vote de l’électeur. Je veux que la vérité soit rétablie. Quand on vote un règlement, il faut le respecter et ne pas changer la règle en cours de route parce qu’une personne ne plaît pas ou bien pour faire plaisir à une autre."Pas question, pour le moment en tout cas, de démissionner du conseil communal même si"ce sera difficile d’encore travailler ensemble". Virginie Di Notte attendra la décision de ce Comité de vigilance. Elle a par contre démissionné de la présidence du centre culturel,"pour permettre au directeur et aux animateurs de travailler dans la sérénité".

Clairement, les propos de Christophe Lacroix"m’ont blessée. J’ai travaillé pendant des années avec lui. J’ai été cheffe de cabinet adjointe quand il était ministre du Budget pendant trois ans, c’était du 24h sur 24. Quand il m’a demandé d’être présidente du PS de Wanze, j’ai accepté. Quand il m’a demandé d’être candidate aux provinciales puis aux régionales, j’ai accepté. Quand il m’a demandé d’être cheffe de groupe, j’ai accepté. J’ai longtemps travaillé pour lui, il sait ce que je vaux.C’est décevant et disproportionné…"