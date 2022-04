Un nouvel escape game au fort de Huy

«Vous êtes condamné à mort»

"Vous êtes accusé d’avoir assassiné de hauts dignitaires allemands. Vous êtes condamné à mort."La sentence tombe dès votre arrivée dans une salle froide et austère du fort qui de 1940 à 1945 sert de camp de détention à la Wehrmacht. Une situation peu enviable, si votre chien de garde nazi ne vous soufflait pas qu’il existe un moyen de s’évader de ces murs épais et apparemment infranchissables. À vous de trouver les indices qui vous permettront de sauver votre peau au nez et la barbe des gardes de l’armée du Führer. Une chambrée dans laquelle sont disposés plusieurs couchages, des coffres, des vêtements, des cordes à linge, etc. Qu’est-ce qui peut être utile dans ce lieu pour se faire la belle? Et si ce n’était que le début de l’aventure? Et si cet interprète à la solde de l’ennemi, qui arpente sans cesse le couloir, pouvait finalement vous apporter une aide précieuse? Que de questions que vous vous poserez avant de trouver la porte de sortie dans le dédale de pièces, de cachots et de couloirs du Fort de Huy.

L’histoire vraie de l’évadé Pannequin

Le canevas de l’escape game du fort de Huy n’est pas sorti comme ça du cerveau des organisateurs. Elle s’inspire de la véritable histoire de Roger Pannequin (1920-2001), instituteur communiste et résistant qui, arrêté le 6 mai 1942, réussit à s’enfuir du Fort de Huy le 17 juillet 1943. Au travers d’un récit personnel (NDLR: Pannequin Roger,Ami si tu tombes. Les années sans suite 1,Grasset et Fasquelle), il apporte un témoignage essentiel sur ce qu’était le quotidien des prisonniers dans le fort. C’est autour de ces écrits entre autres que se tisse la trame de l’escape game. Les évasions du Fort de Huy étaient régulières à l’époque. Le bâtiment ayant avant tout une vocation de caserne militaire et non de geôle, les possibilités de prendre le large étaient nombreuses. Avec cet escape game, c’est à vous de démontrer que vous êtes digne de Roger Pannequin et de retrouver le chemin vers la liberté, comme l’ont fait d’autres prisonniers avant vous.

La grande évasion en version pour enfants

L’escape game du fort de Huy existe aussi en format pédagogique. Adapté pour les écoles et pour recevoir un plus grand nombre de participants, le jeu d’aventure approfondit de façon plus didactique l’histoire de l’évadé Roger Pannequin. En se basant sur des extraits de son témoignage écrit, les élèves découvrent, tout en déjouant les énigmes, la façon dont survivaient les prisonniers du fort de Huy sous le joug de la Wehrmacht et font une incursion ludique et instructive dans une période sombre du XXe siècle. Afin de réguler le flux des enfants et de leur permettre de tous mettre leur pierre à l’édifice, une épreuve supplémentaire a été ajoutée par rapport au déroulé de la version publique.

Pour les groupes de 3 à 8 participants. Sur réservation uniquement. Du 2 avril au 18 avril: tous les jours à 11h – 14h et 16h. Du 19 avril au 30 juin: vendredis à 17h – samedis et dimanches à 11h – 14h et 16h. En juillet et en août: tous les jours à 11h – 14h et 16h. Du 1er septembre au 31 octobre: vendredis à 17h – samedis et dimanches à 11h – 14h et 16h. Réservation obligatoire: https://www.huy.be/reservations