Qui sont Charlotte Rouxhet et Loïc Leroy, les futurs nouveaux échevins?

Elle est plutôt contente, Charlotte Rouxhet. Elle qui est entrée au conseil de l’action sociale après les élections de 2012, a ensuite "glissé" au conseil communal dès 2017. Depuis, elle est conseillère communale.Et là,"c’est une opportunité qui s’est présentée, j’ai décidé d’être candidate, explique-t-elle.L’esprit d’équipe, le sens du collectif, le service public de proximité, ça me parle. Et être échevine me permettra de mettre tout cela en pratique."La future échevine wanzoise ne sait pas encore de quelles compétences elle héritera."C’est au collège et au bourgmestre de le décider."Y aura-t-il redistribution des compétences? À voir donc.Elle a en tout cas des matières de prédilection en lien avec son travail (elle est kinésithérapeute et donne des cours à la Haute école de la province de Liège en section kiné)."J’aime la santé, le sport, l’éducation, l’enseignement."Après le vote de l’USC, Charlotte Rouxhet était contente mais elle ajoute:"c’est toujours dommage qu’il y ait un gagnant et un perdant. L’esprit d’équipe est le plus important."