L’école de Surlemez agrandie

À Couthuin, l’école communale de Surlemez vient d’être agrandie. Une classe supplémentaire, deux blocs sanitaires et un préau viennent d’être créés. Le coin sieste et l’espace de rangement ont également été réaménagés."Nous sommes heureux de disposer de ce nouvel espace,expose le bourgmestre Éric Hautphenne.Nous accordons une grande importance aux écoles dans notre budget. Héron fait en effet partie des dix communes les plus jeunes de Wallonie."