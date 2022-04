La remorque couteau suisse», un outil complet et compacte pour faire la fête

Ce bel outil n’a en réalité rien coûté au Parc naturel. " Ce n’est pas un achat, mais une mise à disposition. Nous avons été contactés par la société “Promobil” qui propose le concept. C’est elle qui s’est chargée de contacter des sponsors pour le projet."Ils sont ainsi une douzaine de commerçants et entrepreneurs locaux à avoir répondu et ont leur publicité visible à l’intérieur et l’extérieur de la remorque double essieu."Nous avons adhéré au projet pour plusieurs raisons,poursuit Mélanie Cuvelier.La remorque sera bien utile pour nos manifestations. Nous nous sommes posé la question aussi d’une utilité plus large. La remorque sera un bel outil pour tous nos partenaires et acteurs sur le territoire du Parc naturel. Je pense au Château de Moha, au Village du saule, au Moulin de Ferrières, aux centres culturels… et toutes les associations. Le territoire est très riche en événements. La remorque est très chouette avec son équipement amovible."

Quant aux sponsors, ils en disposent gratuitement, certains l’ayant déjà utilisée. Et bien sûr les particuliers peuvent également la louer."Elle devrait voyager pas mal."

Le Marché du terroir redémarre

Après une interruption hivernale, le Marché du terroir du Parc naturel Burdinale-Mehaigne a redémarré ce dernier vendredi. Le rendez-vous est donné chaque premier vendredi du mois de 16h à 21h dans le hall de la Ferme de la Grosse Tour. Le marché existe depuis près de 20 ans déjà. «C’est un des premiers dans la région», précise Frédéric Bertrand, président du Parc naturel. Les produits de bouche salés ou sucrés locaux et l’artisanat sont toujours à découvrir dans une ambiance conviviale appréciée des visiteurs.

Infos: Parc naturel Burdinale Mehaigne 085/71.28.92