Francis Liégeois était un habile négociateur au service des autres

À différents niveaux, il s’est investi dans la vie publique pour le bien-être des concitoyens. "On a commencé ensemble en 1988,se souvient Marc Tarabella. On a tous les deux été élus conseiller dans l’opposition.Francis a toujours été un grand allié.Par exemple quand on est passé de la liste PS à la liste PS-IC, il a été d’une grande aide car certains n’étaient pas convaincus. Ça me fait quelque chose de voir qu’il s’en va…"

Conseiller communal, conseiller de l’action sociale, président du groupe PS-IC, membre du comité scolaire de l’école de Villers-auxTours… Francis Liégeois a aussi présidé pendant près de 20 ans l’Étoile Villersoise, le club de foot amateur.L’homme a mené pas mal de projets qui ont, d’une manière ou l’autre, contribué au mieux-être des Anthisnois. "C’est grâce à lui qu’on a créé l’Éveil, un service d’accueil extrascolaire gratuit dès 1996",ajoute le député bourgmestre."Il a été mon premier contact avec le monde politique, se souvient Yolande Huppe, actuelle présidente du CPAS.Je voulais qu’un projet d’accueil se développe sur la commune et je suis allé le trouver car comme il était président de l’ALE (agence locale pour l’emploi) , je me disais qu’il pouvait faire bouger les choses."Et effectivement, habille négociateur, il savait faire bouger les lignes. "Dans le privé, il était responsable des achats chez Cockerill,poursuit Yolande Huppe.Il avait l’habitude de négocier avec des fournisseurs…Je me souviens aussi que pour le CPAS, il avait réussi à négocier des ristournes auprès de fournisseurs pour les bénéficiaires du CPAS…Il savait de battre pour une idée quand elle était légitime."