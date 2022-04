Vendredi 8 avril à 20h: Le centre culturel d’Amay accueillera le duo Emaho avec "Opéra Émoi". Présenté comme un voyage, le concert puise son inspiration dans les salons de l’Europe des XVIIIeet XIXe siècles pour faire revivre des musiques oubliées. Ici, on oscillera entre improvisations jazz et musique intime de cour française en passant par du bel canto à la harpe et au piano.