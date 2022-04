Samedi, le thermomètre n’affichait pas plus de deux ou trois degrés à l’extérieur. Alors forcément, les visiteurs du Mont Mosan, sur les hauteurs de Huy, ont été un peu frileux. Et ils étaient très peu à venir pour l’ouverture de la nouvelle saison.

Mais Jean-Marc Vanberg, le fondateur et directeur du parc récréatif hutois, s’y attendait. " On sait que les dix premiers jours vont être un peu compliqués vu la météo annoncée. Mais on espère que ça repartira ensuite pour les vacances de Pâques. Puis, on enchaînera avec la Flèche wallonne, ce qui amène en général du monde sur le parc. On en profite d’ailleurs pour faire un peu de pub en organisant une journée portes ouvertes."

Après deux ans marqués par la crise sanitaire, ce sera (si tout se passe bien) la première saison complète pour le Mont Mosan. Une bonne nouvelle pour le directeur du parc, même si la météo va énormément jouer . "S’il fait beau, on aura une belle saison. Mais si le temps n’est pas clément, ce ne sera pas bon. Or, il est vraiment important qu’on se refasse une santé. Car toutes les économies du parc y sont passées durant ces deux dernières années."

Augmenter le taux d’affluence

L’objectif pour Jean-Marc Vanberg, c’est donc d’augmenter son taux d’affluence."On aimerait déjà revenir à l’affluence de 2019, c’est-à-dire 95000 visiteurs. Mais si on pouvait arriver à 100000 visiteurs, ce serait extraordinaire."

Cette année, le parc hutois ne proposera pas de nouveautés."On a juste rafraîchi un peu les infrastructures. Mais l’an prochain, si on a une belle saison, on aura des nouveautés. On pense notamment à mettre une infrastructure pour des loutres marines et un ou deux manèges supplémentaires."

Fernidand et ses amis prêts pour la saison

Les cinq otaries sont prêtes pour assurer le spectacle. Mais elles aussi préfèrent le soleil…

Si le public n’était pas présent en grand nombre samedi, les otaries et leur soigneuse, Olivia De Meeus, ont assuré le spectacle. Même si ces animaux marins ne sont pas très fans des températures trop fraîches.

"Elles préfèrent largement quand il fait beau. Même si elles ont énormément de graisse, ce qui fait qu’elles sont à l’abri du froid. Mais pour leur moral, elles préfèrent le soleil", explique la soigneuse animalière.

Pour assurer le spectacle, les cinq otaries du parc – Ferdinand, Florine, Baba, Lola et Neptune – s’entraînent plusieurs fois par jour. Toujours selon leur souhait et leur humeur. " Les otaries aiment bien être mises en valeur. Mais si elles ne veulent pas faire quelque chose, on ne le fait pas. On ne les force jamais. Cela se fait en fonction de leurs compétences et de ce qu’elles aiment faire ou pas. »