Huy | Attention, de faux billets circulent…

C’est, avant-hier vendredi, qu’un faux billet de 10 € a été découvert au magasin Carrefour Market de Ben-Ahin. "Nous l’avons constaté hier mais, c’est peut-être durant la semaine qu’une personne a payé avec ce faux billet", explique-t-on dans cette enseigne. Et ce billet est bel et bien un faux, il l’est même écrit dessus."Non seulement on remarque qu’il n’est pas légal, il ne comporte aucun filigrane mais aussi, qu’il est plus que certainement utilisé au cinéma ou au théâtre. Le mot “Movie” apparaît dessus."