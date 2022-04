Wanze | Virginie Di Notte ne sera pas échevine: «La démocratie n’a pas été respectée»

Virginie Di Notte s’est pourtant toujours investi à fond pour le PS. Lorsque Christophe Lacroix lui a demandé d’être candidate aux régionales, elle a accepté. Même chose pour les provinciales. Elle qui a été son chef de cabinet adjoint lorsqu’il était ministre du budget a toujours travaillé avec conviction. Un même engagement qu’elle a comme présidente du centre culturel car"mon atout: je maîtrise les finances en général". Alors, pourquoi? Lors du vote du Covid Safe ticket, elle a participé à une marche le dénonçant."Mais c’était à titre privé. On me l’a cependant reproché."Autre raison, selon elle: elle a son franc-parler."J’ai cette liberté de parole, je dis ce que je pense."Et apparemment, ça passe mal.

Hier soir, en assemblée générale de l’USC et alors que le vote n’était pas encore tombé, Virginie Di Notte a affirmé que si elle n’était pas choisie, elle saurait en tirer les conclusions. Et là, « je suis en pleine réflexion vis-à-vis du PSde Wanze. Il est difficile de rester quand on n’a plus la confiance et le crédit que les électeurs m’ont accordé. »Seuls 63 votants sur les 400 affiliés à l’USC ont voté; 24pour Di Notte et 38 pour Rouxhet. « Ca ne permet même pas de rattraper le delta des 16 voix de préférence supplémentaires dont les Wanzois m’ont créditées » lors du scrutin de 2018. Et elle ajoute: »Il y a rupture de confiance, je n’ai plus ma place au PS de Wanze. Ça commence à faire beaucoup: j’ai perdu ma place de cheffe de groupe (NDLR On lui a demandé de démissionner comme cheffe de groupe au lendemain de la marche contre le CST) et on ne me veut pas comme échevine. On préfère la compagne du directeur général comme échevine… »Va-t-elle démissionner? Elle affirme y réfléchir…