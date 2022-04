Wanze | Charlotte Rouxhet et Loïc Leroy, les deux nouveaux échevins wanzois

Il était le seul candidat prêt à assurer la succession, au sein du collège communal wanzois, de l’échevin Thomas Bols démissionnaire. Loïc Leroy a, en toute logique, été élu et rejoindra les bourgmestre et échevins socialistes au sein du collège. L’USC, l’Union socialiste communale, s’est réunie hier soir en assemblée générale."Loïc Leroy a été élu, le vote était à bulletin secret", explique Cédric Callemaere, secrétaire de l’USC wanzoise. Et d’ajouter:"il a eu le nombre de voix nécessaire".